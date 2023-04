Gérard Depardieu accusato di abusi sessuali da 13 donne: raccolte le testimonianze

Gérard Depardieu, uno dei più conosciuti attori francesi al mondo, è stato accusato di comportamento sessuale inappropriato da 13 donne, secondo un report del sito di notizie investigative francesi Médiapart. Le accuse sono legate a undici film e serie tv compresi tra il 2004 e il 2022, tra cui Big House, Dumas e Marseille.

Gli avvocati di Depardieu dello studio legale Cabinet Temime a Parigi ha dichiarato che molte testimonianze sembrano basate su valutazioni molto soggettive e/o su giudizi morali:"Nega formalmente tutte le accuse che potrebbero rientrare nel penale" hanno dichiarato dal suo pool legale.



Diversi registi e produttori coinvolti nelle produzioni sotto la lente d'ingrandimento hanno negato di essere mai stati a conoscenza del comportamento di Depardieu. Secondo Médiapart l'indagine è proseguita per mesi, provocata da voci in circolo da diverso tempo e report sui social media sul trattamento delle donne da parte dell'attore.



Le tredici accusatrici di Depardieu si sono aggiunte all'attrice Charlotte Arnould, che nel 2018 aveva denunciato Depardieu per stupro; secondo Arnould, figlia di un vecchio amico di Depardieu, l'attore l'avrebbe violentata e aggredita sessualmente due volte nella sua villa parigina nell'estate 2018, dopo essersi recata da lui per dei consigli sulla recitazione:"Oltre alla denuncia di Charlotte Arnould, abbiamo raccolto 13 testimonianze di donne che affermano di essere state oggetto di battute o proposte sessualmente inappropriate da parte del famoso attore, di diversa gravità" si legge nel report, nel quale si fa riferimento ad una tendenza dell'industria a chiudere un occhio nei confronti degli atteggiamenti e delle azioni di Depardieu:"[...] Sono attrici, truccatrici e membri delle troupe. Sostengono di essere state sottoposte a mani sulle natiche, tra le gambe, le cosce o lo stomaco. Così come oscene proposte sessuali o gemiti insistenti".



Inoltre sui set questi comportamenti venivano spesso liquidati con risate e frasi come "Oh, ok, è solo Gérard!". E poi naturalmente il potere, che condiziona le denunce delle presunte vittime:"L'asimmetria tra, da un lato donne spesso giovani e precarie, all'inizio della loro carriera, e dall'altro un attore di fama mondiale, la cui sola presenza a volte permette di finanziare il film".



In questi giorni il giornalista di Médiapart, Edwy Plenel, ha presentato una denuncia per violenza nei confronti della regista Maïwenn per violenza. Secondo l'accusa Plenel sarebbe stato afferrato violentemente per i capelli e avrebbe subito uno sputo dalla donna in un ristorante, con la quale non avrebbe mai avuto rapporti personali. Tuttavia, Médiapart aveva pubblicato report approfonditi sulle accuse di violenza al regista Luc Besson, ex marito di Maïwenn e padre del suo primogenito. Accuse sempre negate dal regista di Il quinto elemento. Accuse formalmente archiviate.