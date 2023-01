Gerard Butler ha quasi ucciso Hillary Swank sul set: 'Per la paura ho iniziato a piangere'

Nel corso di una recente intervista promozionale per l'uscita del suo nuovo film di The Plane, l'attore Gerard Butler ha svelato un terrificante aneddoto risalente alle riprese della commedia romantica del 2007 PS I love you, nella quale recitò con Hillary Swank.

Parlando al The Drew Barrymore Show, l'attore di Greenland e Angel Has Fallen ha raccontato un traumatico incidente avvenuto sul set che ha coinvolto lui e Hillary Swan:

"La scena in cui sto ballando e ho le bretelle l’ho girata per un giorno e mezzo. Ho dovuto ballare come un idiota, mi sono reso ridicolo e non è tutto: ho quasi ucciso Hillary. Ero riuscito abilmente a bloccare il fermaglio su un armadio dietro di me, l’elastico era completamente allungato e purtroppo non me ne sono reso conto. Si è sganciato e ha colpito la fronte di Hilary e lei è caduta come se le avessero sparato. Voglio dire, l'ho aperta: si potevano vedere i segni sul suo viso. Solo due centimetri più in là e quella cosa le avrebbe cacciato un occhio. Hanno dovuto portarla immediatamente in ospedale. Anche se mi sono sentito malissimo per l'incidente, Hilary Swank mi ha perdonato, è una persona fantastica con cui lavorare."

In basso potete rivedere la scena incriminata, tratta da PS I love you.