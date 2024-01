Gerard Butler tornerà nel ruolo di Dragon Trainer anche nel film live-action

Il remake live-action di Dragon Trainer, acclamato film d'animazione di Dreamworks, in queste ore è stato al centro di un importante aggiornamento, dato che è stato confermato che Gerard Butler riprenderà il ruolo di Stoick l'immenso, che aveva doppiato nell'opera originale.

Come Dwayne Johnson con il remake live-action di Oceania della Disney, Gerard Butler riprenderà dal vivo il ruolo del padre del protagonista Hiccup, al fianco degli attori Mason Thames e Nico Parker, che invece interpreteranno Hiccup e Astrid. Il creatore originale della saga, Dean DeBlois, dirigerà, scriverà e produrrà il remake, che ha una data d'uscita fissata al 13 giugno 2025.

Sebbene lo studio abbia optato per nuovi attori per i ruoli di Hiccup e Astrid - dal momento che gli attori che in precedenza avevano doppiato i personaggi oggi sono diventati adulti - l'idea di far tornare Gerard Butler nei panni di Stoick, il volitivo capo vichingo e unico genitore del protagonista, era troppo bella per lasciarsela sfuggire: conosciuto per i suoi ruoli ricchi di azione come il franchise Olympus Has Fallen e 300, il ruolo di Gerard Butler nell'originale Dragon Trainer ricevette molti consensi da parte della critica e del pubblico, e sarà certamente interessante vederlo prendere vita in live-action.

Restate con noi per tutte le prossime novità relative al remake di Dragon Trainer.