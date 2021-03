Gerard Butler ricorda Zack Snyder ai tempi di 300: 'Una forza della natura'

Approfittando dell'uscita di Zack Snyder's Justice League, l'Hollywood Reporter ha condotto un'intervista con Gerard Butler in cui quest'ultimo ha ricordato l'epoca in cui i due girarono 300, che al tempo fu il primo cinecomic realizzato da Snyder. L'attore ha ricordato sia il loro primo incontro che il rapporto avuto sul set della pellicola.

"L'ho incontrato per la prima volta per prenderci un caffè", ricorda Butler, che all'epoca doveva discutere con il regista del ruolo di Leonida, il protagonista dell'adattamento cinematografico di 300. "Io arrivai come una forza della natura, ma mi stavo incontrando con un'altra forza della natura, e insieme diventammo come un vortice". Butler poi ricorda che appena usciti dallo Starbucks in cui si trovavano mostrò al regista la sua camminata spartana, o come Leonida avrebbe camminato nel film: "E lui mi disse che era fantastica e iniziò a saltellare dalla gioia".

"Ero in forma come non mai all'epoca - ha continuato Butler, che per la parte si allenava circa sei ore al giorno, due delle quali era CrossFit, due di bodybuilding e altre due per le coreografie dei combattimenti. "In un certo senso stavo rovinando il mio corpo, ma sarei apparso straordinario mentre lo facevo".

Le riprese di 300 durarono due mesi e si svolsero a Montreal nell'ottobre 2005. Ad eccezione di una sola location esterna, il film è stato girato con l'utilizzo quasi completamente di Blue-screen: "C'erano periodi in cui camminavi con il tuo mantello rosso e dei calzari di pelle e qualcuno puntava il dito verso il nulla e diceva: 'Guarda un villaggio in fiamme!'. Ricordo che mi dicevo: 'Oh Dio, questo film farà schifo". Ovviamente era prima che la computer grafica arrivasse a riempire tutti quei vuoti.

"Quando ho visto per la prima volta il film finito, ero con 13 amici e agenti e le nostre bocche erano spalancate dallo stupore. Dicevo: 'Guardate che ha fatto Zack! Non potrei parlar meglio di lui. Sia come regista che come creativo, che come persona gentile e piena di passione".