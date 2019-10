Gerard Butler sarà il protagonista del nuovo action thriller The Plane

Svestiti forse definitivamente i panni di Mike Banning nella saga di Attacco al Potere, Gerard Butler è pronto a una nuova sfida in ambito action thriller, dato che Variety riporta il suo ingaggio come protagonista del nuovo The Plane, film che vedrà l'attore anche come produttore al fianco di Lorenzo di Bonaventura.

La sceneggiatura del progetto è stata scritta a quattro mani da Charles Cumming e J.P. Davis (Violence of Action) partendo dall'omonimo libro del primo e segue la storia di Ray Torrance, un pilota commerciale che dopo un eroico atterraggio dovuto a un guasto del suo aereo nel bel mezzo di una tempesta si ritrova in una zona di guerra, intrappolato tra le maglie di una milizia che pianifica di prendere possesso del suo areo e in ostaggio tutti i passeggeri a bordo. Mentre le autorità americane e i media del mondo si interrogano sul destino dell'aereo scomparso, Ray deve riuscire a sopravvivere e a tenere al sicuro i passeggeri fino all'arrivo dei soccorsi.



Prima di rivederlo in The Plane, Butler tornerà in sala nel film Groenlandia di Ric Roman Waugh (Attacco al Potere 3), dove vestirà i panni di un padre di famiglia alle prese con un disastro cataclismatico naturale. Al suo fianco troveremo Morena Baccarin e Scott Glenn.



Le riprese di The Plane dovrebbero cominciare nei primi mesi del prossimo anno.