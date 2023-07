Gerard Butler Mania: su Sky Cinema arriva un canale interamente dedicato alla star action

La prima tv di The Plane è l'occasione perfetta per Sky Cinema per inaugurare, all'interno della sua ricca programmazione, il nuovo canale tematico Gerard Butler Mania, interamente dedicato all'amatissimo attore britannico.

Proprio in occasione dell'arrivo di The Plane, infatti, fino a domenica 23 luglio il canale 303 di Sky diventa Sky Cinema Collection - Gerard Butler Mania, con una programmazione dedicata alla sua filmografia.

Tra i tredici titoli previsti - compreso ovviamente The Plane di Jean-François Richet - ci sono il primo e il terzo capitolo della saga action in cui Gerard Butler è un agente della CIA, ATTACCO AL POTERE - OLYMPUS HAS FALLEN e ATTACCO AL POTERE 3, entrambi con co-protagonista Morgan Freeman; il film con Frank Grillo e Alexis Louder COPSHOP - SCONTRO A FUOCO, in cui si innesca una battaglia tra un killer, un astuto truffatore e una poliziotta alle prime armi; l'acclamato NELLA TANA DEI LUPI, dove una squadra speciale del dipartimento di polizia viene incaricata di sgominare una banda di rapinatori; il suggestivo thriller tratto da una storia vera THE VANISHING - IL MISTERO DEL FARO, con Peter Mullan e l’action-fantasy di Alex Proyas GODS OF EGYPT con Nikolaj Coster-Waldau. Per gli amanti dei toni leggeri e delle storie d'amore, invece, da segnalare anche le scatenate commedie romantiche LA DURA VERITÀ con Katherine Heigl e IL CACCIATORE DI EX con Jennifer Aniston.

