Gerard Butler: 'Ho visto la mia casa distrutta da un incendio. É devastante'

Nel 2018 un pesantissimo incendio ha distrutto la California, devastando acri e acri di territorio e causando la morte di oltre 30 persone. Questa tragedia ha colpito anche molte star dello spettacolo che hanno visto andare in fumo le proprie abitazioni. Tra queste c'è anche Gerard Butler.

In quei giorni difficili, l'attore scozzese ha pubblicato un video della sua casa distrutta dalle fiamme e ha voluto ringraziare i vigili del fuoco, uomini e donne coraggiose che hanno fatto tutto ciò che potevano per mettere in salvo persone ed animali. A distanza di due anni da quella terribile tragedia, Gerard Butler è ritornato sulla questione, rivelando che a tutt'oggi la sua casa non è stata ancora ricostruita, così come molte altre abitazioni della zona.

"Avendo subito un incendio e avendo visto con i miei occhi cosa il fuoco può fare, sono molto provato. La mia proprietà è stata bruciata, capisco benissimo quanto sia devastante per tutti. Sono passati due anni stiamo ancora affrontando la cosa. Non ho nemmeno iniziato a ricostruire ancora. Ci vuole molto tempo e molto lavoro".

L'attore ha poi aggiunto: "Devi ottenere le autorizzazioni a causa della tossicità e prima che possano pulire le macerie hai bisogno dei permessi per farlo. Le fondamenta sono sparite, quindi devi scavare le fondamenta e poi bisogna rimuovere il terriccio. Tutto è da rifare".

Insomma, una vera tragedia che non ha risparmiato nessuno. Se volete, date uno sguardo alle migliori performance di Gerard Butler.