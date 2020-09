Gerard Butler e Frank Grillo se le daranno di santa ragione nel nuovo film di Joe Carnahan

La star di 300 Gerard Butler e l'attore di Captain America: Winter Soldier Frank Grillo reciteranno in Copshop, nuovo thriller d'azione diretto dal regista e sceneggiatore Joe Carnahan.

Copshop sarà ambientato nella stazione di polizia di una piccola città che improvvisamente diventa l'improbabile campo di battaglia tra un sicario professionista (Butler), un'astuta poliziotta e un truffatore (Grillo) che cerca rifugio dietro le sbarre senza un posto dove scappare.

Il casting per la protagonista femminile è in corso, con le riprese principali che inizieranno ad ottobre in Georgia e nel New Mexico. STX presenterà virtualmente il progetto agli acquirenti al prossimo Toronto Film Festival, con Carnahan (acclamato per The Grey e il recente Bad Boys for Life) che ha revisionato il copione originale firmato Kurt McLeod su un soggetto ideato in collaborazione con Mark Williams.

Grillo e Carnahan, anche produttori, hanno dichiarato: “Siamo davvero felici di poter collaborare con Raven, Open Road, STX e G-BASE su Copshop. Riteniamo che questo sia un film che può avere grande risonanza a livello globale, dato che l'azione sarà tutta basata sul dramma dei personaggi. Inoltre, non potremmo essere più felici di avere qualcuno con il potere commerciale di Gerard Butler come nostro partner in crime per questo ambizioso progetto".

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che Gerard Butler tornerà prossimamente nei film Greenland e Kandahar.