Gerard Butler: eroe nella finzione scenica e nella realtà

Questa sera su Rai Movie andrà in onda Attacco al Potere, il film d'azione del 2013 diretto da Antoine Fuqua che come protagonista Gerard Butler. Quest'ultimo si è distinto come eroe non solo nella finzione cinematografica ma anche nella realtà, dando prova diverse volte del suo fortissimo altruismo.

Alcuni anni fa Gerard Butler fu insignita con la medaglia al coraggio per aver salvato la vita di un bambino dall'annegamento. Il piccolo era stato letteralmente inghiottito da un fiume ma, l'attore non ci ha pensato due volte e si è gettato per recuperarlo e lo ha poi trascinato a riva.

Ma non è finita qui. L'interprete di Mike Banning si è anche lanciato al di sotto di un camion che stava per prendere fuoco. Ha poi recuperato un estintore da un autobus che passava di li e ha tentato di sedare le fiamme. Stava per accadere il peggio, il serbatoio dell'autocarro sarebbe potuto scoppiare ma, grazie al provvidenziale intervento di Gerard Butler sono state salvate numerosissime vite.

