Gerard Butler conferma: in arrivo i sequel di Nella tana dei lupi e Angel Has Fallen

Nelle scorse ore vi abbiamo proposto il trailer ufficiale di Greenland, entusiasmante film catastrofico con protagonista Gerard Butler, e proprio in un'intervista promozionale per la sua nuova fatica l'attore ha promesso novità in arrivo per due suoi franchise molto amati.

Trattasi di Angel Has Fallen e Nella tana dei lupi, nei quali la star di 300 ha interpretato gli eroi action Mike Banning e Big Nick: secondo quanto rivelato da Butler, entrambi torneranno presto sul grande schermo.

"Penso che con tutto quello che sta succedendo nel mondo, abbiamo bisogno di lui", ha detto Butler riferendo a Mike Banning, protagonista della saga Angel Has Fallen. "Deve tornare." Butler ha spiegato che un quarto film di Fallen è in lavorazione. "Sì, ne vedrete un altro. Stiamo giocando con un'altra idea davvero fantastica alla quale stiamo lavorando proprio in questo momento e sulla quale ovviamente non possiamo dire troppo."

La star, che ha lavorato con Waugh per tre film consecutivi (Greenland, Angel Has Fallen e Kandahar recentemente annunciato), ha dichiarato inoltre di essere pronto a ricongiungersi con lo sceneggiatore e regista Christian Gudegast per un sequel dell'heist-movie Nella tana dei lupi.

"Al momento stiamo lavorando alla sceneggiatura e ricevo quotidianamente nuove pagine da Christian", ha affermato Butler. "È un viaggio divertente, che si sta espandendo in tutto il Nord America e in Europa, nel quartiere dei diamanti di Marsiglia. È molto bello e ha un'atmosfera più europea questa volta. Tutti i personaggi sono spassosi,, Big Nick ovviamente ma anche Donnie e Lobbin 'Bob, torneranno anche loro. Ne sono davvero entusiasta."