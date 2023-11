Gerard Butler compie 54 anni e non beve da quando ne aveva 27: 'Vomitai e dissi basta'

Altro che eccessi da vip: la vita di Gerard Butler non conosce più certi scivoloni, almeno da quando l'attore di 300 e Greenland ha smesso di avere a che fare con l'alcol. Butler, che oggi spegne 54 candeline, ha infatti deciso di non toccare più una bottiglia di alcolici quando ne aveva soltanto 27 in seguito a una strana esperienza.

L'attore recentemente visto nel deludente The Plane ha infatti raccontato di quando, a Camden, una serata che prese una piega decisamente pericolosa finì con il suggerirgli una riflessione sul suo stile di vita: "Ebbi quest'esperienza fuori di testa con due sorelle di Glasgow di cui ero amico, uscimmo insieme e una di loro cominciò a dare di matto. Non so cosa successe. Perse completamente la testa e l'altra sorella cominciò ad andare nel panico. [...] Ricordo di aver pensato: 'In quante situazioni del genere mi sono trovato? Non è questo che dovrei fare'" sono state le sue parole.

Il racconto di Butler prosegue: "Mi svegliai il giorno dopo, mi guardai allo specchio e non mi riconoscevo. Non riconoscevo la mia faccia, non riconoscevo la mia anima. Pensai: 'Cosa ti è successo? Chi sei?'. Andai al pub e pensai di ordinare una birra per rimuginarci su, ma non riuscivo a bere. Andai al bagno, vomitai e dissi: 'Basta'. Quella è l'ultima volta che ho bevuto". Complimenti per la forza di volontà, Gerard!