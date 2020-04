Gerard Butler e una cometa che minaccia di distruggere la Terra nel trailer di Greenland

La STX Entertainment ha rilasciato il primo trailer ufficiale per Greenland, nuovo thriller catastrofico con Gerard Butler e Morena Baccarin nei ruoli principali.

Il film, diretto da Ric Roman Waugh (che ha già lavorato con la star in Angel Has Fallen) racconta la storia di un uomo di nome John Garrity (Butler) che si ritrova costretto a trovare un modo per proteggere la sua famiglia dopo che una cometa è caduta sulla Terra, spazzando via alcune delle più grandi città del nostro pianeta. Il loro viaggio alla fine li condurrà verso un possibile rifugio sicuro, ma in realtà arrivarci sarà molto più facile a dirsi che a farsi.

Inizialmente annunciato nel 2018 con Neill Blomkamp (District 9, Elysium) come regista e Chris Evans (Avengers: Endgame, Cena con Delitto) nel ruolo del protagonista, Greenland cambiò radicalmente rotta quando all'inizio del 2019 quando Blomkamp abbandonò il progetto. Oltre a Butler e Baccarin, il nuovo cast di supporto è composto da Scott Glenn (Daredevil, The Bourne Ultimatum), Andrew Bachelor, David Denman, Gary Weeks e l'esordiente Roger Dale Floyd (i cui crediti finora includono Doctor Sleep e Stargirl).

La data di uscita del film è prevista per il prossimo 12 giugno, ma ovviamente questa è soggetta a cambiamenti a causa della pandemia di Coronavirus: a tal proposito chissà che anche Greenland non possa optare per una distribuzione on demand, dunque rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.