Gerard Butler, Attacco al Potere: sapete che, per legge, il film non dovrebbe esistere?

Stasera torna in televisione Attacco al Potere, primo film della saga action con Gerard Butler e Morgan Freeman diretto nel 2013 da Antoine Fuqua e incentrato su un assalto terroristico alla Casa Bianca.

Ma per quanto il protagonista interpretato da Butler sia ligio al dovere nella finzione della storia, il film stesso paradossalmente violò un'importante legge federale e finì nei guai con la giustizia degli Stati Uniti. Al momento della promozione del film, infatti, la Universal confezionò un trailer pensato appositamente per la diffusione casalinga, che venne mandato in onda durante le canoniche pubblicità serali.

Purtroppo però il filmato includeva fra i suoni quello della sirena di un vero sistema di allarme di emergenza, lo stesso che, tramite le tv di tutto il paese, il governo utilizza per avvisare i cittadini americani di emergenze accadute nella vita reale. Ovviamente l'utilizzo di quelle sirene al di fuori delle trasmissioni governative ufficiali viola gravemente una legge federale, e nel 2014 la FCC ha multato di 2 milioni di dollari tutte le emittenti televisive che mandarono in onda lo spot, incluse ESPN, Viacom e NBC Universal.

Ci sono altre due curiosità che vale la pena citare: inserire i terroristi nordcoreani nella trama è stato ampiamente considerato come un fatto premonitore quando, pochi mesi dopo l'uscita del film, sempre nel 2013, sono iniziate le tensioni nel mondo reale tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti. Inoltre, il film stesso non ha ragione di esistere con questa premessa: per definizione, il presidente degli Stati Uniti non può essere tenuto in ostaggio, dato che nel momento in cui è sopraffatto e incapace di adempiere alle sue funzioni, cessa di essere il Presidente. Questo è il motivo per cui gli Stati Uniti sono un paese di istituzioni e leggi, non di individui.

