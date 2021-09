Gerard Butler attacca Ryan Reynolds: 'Non guardo i suoi film' La star di Free Guy risponde

Tensione social tra Gerard Butler e Ryan Reynolds: nelle scorse ore infatti le due star di Hollywood si sono 'beccate' a vicenda dopo alcuni commenti dell'attore di 300 su Free Guy, recente commedia fantascientifica campione d'incassi con protagonista il marito di Blake Lively.

In una nuova intervista con UNILAD per promuovere il suo nuovo film Copshop, infatti, a Gerard Butler è stato chiesto un paragone Gamer, suo film del 2009 incentrato sul mondo dei videogame, e l'ultima uscita di Ryan Reynolds, Free Guy, campione d'incassi del 2021 anch'esso basato sui videogiochi. Come risposta, Butler ha commentato: "In realtà non so cosa cazz* sia Free Guy... Oh merd*, ho capito è ... non guardo i film di Ryan Reynolds". Dopo che i commenti hanno iniziato a circolare online, Ryan Reynolds è andato sulla sua pagina Instagram per rispondere alle frasi di Gerard Butler, snobbando il collega e cogliendo l'occasione per promuovere due organizzazioni di beneficienza senza scopo di lucro: l'American Civil Liberties Union e il NAACP Legal Defense and Educational Fund.

"Riuscite a credere che Gerard Butler non sappia cosa sia Free Guy?" ha chiesto ai suoi follower, prima di aggiungere: "Inoltre, riuscite a credere che le sfide alla democrazia non siano mai state più grandi e che Blake e io invieremo i vostri contributi a queste associazioni? L'ordine di importanza di queste domande su internet non ha importanza." Potete trovare il post di Ryan Reynolds in calce all'articolo.

Altrove nell'intervista con UNILAD, Gerard Butler ha notato che il suo Gamer, diretto da Mark Neveldine, fosse troppo in anticipo sui tempi. "La gente non lo ha capito all'epoca. Personalmente, ho pensato che fosse geniale. Ho davvero adorato come parlava di dove stesse andando il mondo all'epoca, specialmente i temi dei videogame e della tecnologia. Non ha fatto sfaceli all'epoca, ma è diventato un po' un classico di culto, non sapevo di questa sua riscoperta ma mi fa piacere".

Per altri approfondimenti ecco la data d'uscita di Free Guy per il mercato home-video.