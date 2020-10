Gerard Butler assicura: 'Jennifer Aniston bacia meglio di Angelina Jolie'

Questa sera va in onda su Paramount Channel Il cacciatore di ex, pellicola del 2010 diretta da Andy Tennant, con protagonisti Gerard Butler e Jennifer Aniston. Tra i due attori nel corso del film è nato un rapporto veramente molto profondo e, in molti giurano addirittura che ci sia stato addirittura del tenero.

L'interprete di Leonida in 300 non ha mai negato il suo debole per la collega, rivelando anche di preferirla di gran lunga ad Angelina Joilie. Nel corso di una sua intervista al Watch What Happens Live With Andy Cohen, Butler si è sottoposto al gioco Plead the Fifth, una sorta di Oblligo, Giudizio e Verità mande in USA, in cui bisogna rispondere a domande a bruciapelo piuttosto scottanti.

Nel corso dell'interrogatorio, il presentatore ha chiesto all'attore di scegliere chi tra la Aniston e la Jolie baciasse meglio. Butler diplomaticamente, ha inizialmente tentato di non rispondere a questa domanda ma poi, incalzato da Andy Cohen ha dovuto rivelare di aver gradito maggiormente i baci della Aniston rispetto a quelli della Jolie.

Ricordiamo che Gerard Butler ha recitato con Angelina Jolie nell'ormai lontano 2003 in Tomb Raider: La culla della vita, quando la star di Maleficient non aveva ancora conosciuto Brad Pitt che invece era felicemente sposato proprio con la Aniston.

Se siete curiosi di scoprire qualcosa in più sul film in onda questa sera, date un'occhiata alla nostra recensione de Il Cacciatore di ex.