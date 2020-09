Gerard Butler, ecco alcune delle migliori performance della star di Attacco al potere

Questa sera va in onda Attacco al Potere 2, film del 2016 diretto da Babak Najafi, con protagonista tra gli altri Gerard Butler. Proprio l'interprete di questa pellicola nel corso degli anni ha consolidato la sua notorietà come star dei film d'azione. Scopriamo insieme alcune delle sue migliori performance in questo settore.

Partendo proprio dal film che vedremo stasera, possiamo citare la trilogia di Attacco al potere composta da Olympus Has Fallen, London Has Fallen e Angel Has Fallen in cui l'attore interpreta il ruolo di Mike Banning, un portentoso agente di scorta.

Tra i suoi ruoli di spicco non possiamo dimenticare nemmeno Giustizia Privata, in cui ricopre il ruolo di Clyde Shelton, un abile ingegnere informatico che fa di tutto per vendicare la cruenta morte della moglie e della figlioletta. Nel 2018 è la volta di Hunter Killer, in cui veste i panni di Joe Glass, comandante del sottomarino USS Arkansas che si trova a dover fare i conti con un colpo di stato effettuato dal ministro del difesa russo e dovrà fare di tutto per evitare un nuovo conflitto mondiale.

Altro film dello stesso anno è Nella tana dei lupi: qui Butler interpreta il detective Nick "Big Nick" O'Brien che deve affrontare una squadra di ex militari che prepara una rapina alla sede della Federal Reserve Bank di Los Angeles. Infine non possiamo che citare 300, il film che più di altro lo ha reso noto al grande pubblico per l'incredibile eroicità di Leonida.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Attacco al Potere, alla recensione di Attacco al Potere 2 e alla recensione di Attacco al Potere 3.