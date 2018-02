Geostorm: il disaster movie con Gerard Butler arriva in home video il 28 febbraio

è l’ultima uscita home video del mese di febbraio targata Warner Bros.: dal 28 febbraio sarà disponibile in DVD, Blu-ray e Blu-ray 3D. Questo film è uno spettacolare disaster movie che segna il debutto alla regia di Dean Devlin.

Devin è stato già produttore e sceneggiatore di successo in film come Indipendence Day, Godzilla e Stargate. Anche nel cast figurano nomi importanti come Gerard Butler (Attacco al potere, 300), i candidati al Premio Oscar Ed Harris (Westworld, The Truman Show) e Andy Garcia (Il Padrino – Parte III, Passengers), Jim Sturgess (Cloud Atlas, One Day) e Abbie Cornish (Sucker Punch, Limitless).



Sinossi di Geostorm: In seguito a una terribile serie di disastri naturali che hanno messo in serio pericolo il pianeta, i capi di stato dei vari paesi del mondo si sono uniti per creare una complessa rete di satelliti per poter controllare il clima globale e garantire la sicurezza di tutti. Ma qualcosa non ha funzionato, il sistema costruito per proteggere la Terra ora la sta attaccando ed è una corsa contro il tempo per scoprire da dove provenga la vera minaccia, prima che una tempesta universale spazzi via tutto... e tutti.



Le Specifiche:



DVD

Durata: 104 min ca

Video: 16x9 2.40:1

Lingue: Dolby Digital: Italiano 5.1, Inglese 5.1.

Sottotitoli: Greco. Non Udenti: Italiano, Inglese.

Contenuti speciali:

- SEARCH FOR ANSWERS: Il regista Dean Davlin ripercorre la creazione di Geostorm.



BLU-RAY

Durata: 108 min ca

Video: 1080p High Definition 16x9 2.40:1

Lingue: Dolby Digital: Italiano 5.1, Spagnolo 5.1, Portoghese 5.1, Cinese 5.1, Inglese 5.1. DTS-HD Master Audio: Inglese 5.1, Tedesco 5.1.

Sottotitoli: Spagnolo, Portoghese, Norvegese, Svedese, Islandese, Greco, Francese, Finlandese, Danese, Cinese. Non Udenti: Italiano, Inglese, Tedesco.

Contenuti speciali:

- SEARCH FOR ANSWERS: Il regista Dean Davlin ripercorre la creazione di Geostorm.

- AN INTERNATIONAL EVENT: Il cast e la crew raccontano il loro incontro sul set di Geostorm.

- WREAKING HAVOC: La tecnologia e gli effetti speciali che hanno creato il caos della distruzione ecologica nel film.



BLU-RAY 3D

Durata: 108 min ca

Video: 1080p High Definition 16x9 2.40:1

Lingue: Dolby Digital: Italiano 5.1, Inglese 5.1, Francese 5.1, Spagnolo 5.1, Portoghese 5.1, Cinese 5.1. DTS-HD Master Audio: Inglese 5.1, Tedesco 5.1.

Sottotitoli: Spagnolo, Portoghese, Francese, Norvegese, Svedese, Greco, Islandese, Finlandese, Danese, Cinese.