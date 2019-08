George Young sarà il protagonista del nuovo horror di James Wan, rivelato il titolo?

Dopo aver ingaggiato Annabelle Wallis come protagonista come protagonista, James Wan ha scelto George Young come controparte maschile del suo nuovo e atteso horror indipendente che, a detta dello stesso regista, sarà un progetto totalmente originale e slegato da ogni sorta di franchise.

In attesa di scoprire i dettagli sulla trama del film, di cui non è ancora stato rivelato il titolo ufficiale, Variety ci fa sapere che il progetto è provvisoriamente conosciuto con il nome di "Silvercup". Secondo un recente report di Discussing Film, invece, il titolo ufficiale del film sarà "Malignant". In entrambi i casi è comunque difficile intuire cosa ci proporrà Wan con il suo ritorno nel cinema di genere.

Il film è finanziato autonomamente da Starlight Media e Midas Innovation e sarà distribuito dalla New Line, impegnata a collaborare con Wan fin dai tempi del primo The Conjuring compresi tutti i film appartenenti al franchise horror sviluppato dal regista di Aquaman.

E a proposito del film con Jason Momoa, una volta terminate le riprese di Silvercup Wan tornerà a gestire un budget ben più elevato con il sequel di Aquaman, le cui riprese inizieranno a 2020 inoltrato.

Young nel 2014 è apparso nella miniserie Asia targato HBO e di recente ha recitato nella serie di film indipendente A Bread Factory, e ora si prepara ad affrontare il suo primo grande ruolo per il cinema.