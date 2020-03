George Tillman Jr dirigerà il film biografico sul pugile George Foreman

DiscussingFilm riporta in esclusiva che George Tillman Jr. è stato scelto per dirigere George Foreman, biopic incentrato sulla vita del celebre pugile statunitense.

Nel corso della sua carriera Tillman Jr ha già diretto alcuni episodi delle serie televisive This Is Us e Luke Cage, nonché i film Soul Food, Men of Honor, Notorious, Faster, The Longest Ride e il recente The Hate U Give. Inoltre, ha anche prodotto tutti i film del franchise Barbershop e ha servito come produttore esecutivo per Dee Rees Mudbound, acclamato film Netflix nominato all'Oscar.

David Zelon produrrà il biopic George Foreman attraverso la sua società di produzione Mandalay Pictures, che recente ha prodotto IO di Jonathan Helpert, con Anthony Mackie e Margaret Qualley.

George Edward Foreman è nato il 10 gennaio 1949, e ha gareggiato come pugile professionista tra il 1969 e il 1997. Soprannominato "Big George", è stato due volte campione mondiale dei pesi massimi e medaglia d'oro olimpica e la World Boxing Hall of Fame e la International Boxing Hall of Fame lo hanno riconosciuto fra i più grandi pugili di ogni epoca. Dopo il suo ritiro si è buttato nel mondo dell'imprenditoria, e negli anni novanta è diventato il testimonial del George Foreman Grill, bistecchiera multiuso che ha venduto oltre 100 milioni di unità in tutto il mondo e che nel 1999, dopo aver venduto i suoi diritti di denominazione all'azienda produttrice, gli valse ben 138 milioni di dollari.

Le riprese del film inizieranno entro la fine del 2020.