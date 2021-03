George Segal, addio alla star candidata all'Oscar per Chi ha paura di Virginia Woolf?

George Segal, prolifico attore di cinema e tv e noto per il ruolo in Chi ha paura di Virginia Woolf? e nella serie tv The Goldbergs, è morto nella giornata di martedì. Aveva 87 anni. La scomparsa è stata annunciata dalla moglie Sonia attraverso un comunicato, nel quale spiega le circostanze intorno al decesso del marito.

"La famiglia è devastata nell'annunciare che questa mattina George Segal è morto a causa di complicazioni dovute ad un intervento chirurgico di bypass".

Lo storico manager di Segal, Abe Hoch, ha dichiarato:"Sono rattristato dal fatto che il mio caro amico e cliente da molti anni sia morto. Mi mancheranno il suo calore, umorismo, cameratismo e amicizia. Era un essere umano meraviglioso".



Alcuni dei migliori registi degli anni '60 e '70 lo scelsero nei loro film, tra cui Robert Altman, Mike Nichols - uno dei registi più stimati da Natalie Portman - Paul Mazursky e Sidney Lumet. Lo scelsero per la sua qualità di uomo comune e gentile, e spesso ha interpretato professionisti sfortunati in amore o scrittori nei guai fino al collo. Nell'adattamento dell'opera di Edward Albee, Chi ha paura di Virginia Woolf?, diretto da Mike Nichols, Segal ha interpretato un professore universitario che viene coinvolto in una serata di giochetti psicologici con Richard Burton e Liz Taylor. Il film venne candidato a 13 premi Oscar, compresa la candidatura per Segal come miglior attore non protagonista, vincendone 5.

Inoltre Segal è apparso in tutte le otto stagioni di della sitcom ABC, The Goldbergs, nel ruolo del nonno del nucleo familiare basato sulla famiglia del creatore dello show, Adam F. Goldberg.

George Segal è stato uno degli attori simbolo del cinema anni '60 e '70 in film come Addio Braverman, Un tocco di classe, La pietra che scotta e Non rubare... se non è strettamente necessario, al fianco di Jane Fonda. Ha recitato nel ruolo di un avvocato nella black comedy di Carl Reiner, Where's Poppa? e al fianco di Elliot Gould in California Poker di Altman.



Ieri è stato ricordato l'anniversario della morte di Liz Taylor, una delle compagne di set di Segal.