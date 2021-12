George R.R. Martin, il trailer di Night of the Cooters con Vincent D'Onofrio

Ad inizio anno il creatore di Game of Thrones, George R.R. Martin, confermò di essere impegnato in un progetto con Vincent D'Onofrio per adattare il romanzo del 1987, Night of the Cooters. Ora è stato diffuso il primo trailer. Il cortometraggio unisce il live action all'animazione, e al momento non è conosciuta una data d'uscita.

Night of the Cooters racconta la storia dei cittadini di Pachuco, in Texas, nel 1800, uniti intorno ad una causa: sopravvivere contro dei visitatori indesiderati da "lassù".



Unitevi ai cittadini di Pachuco per capire cosa diavolo stia succedendo in quel grande buco posto ai margini della città.

La sceneggiatura è ad opera di Joe Lansdale mentre le musiche sono di Ramin Djwadi; un viaggio attraverso la mente del grande autore Howard Waldrop. George R.R. Martin ha dichiarato di esser rimasto sorpreso dai 4 prequel di Game of Thrones ma è desideroso di buttarsi in nuovi progetti, proprio come Night of the Cooters.



Vincent D'Onofrio ha parlato del progetto:"La post-produzione del film è il punto in cui il vero volto inizia a rivelarsi: Trioscope lavora alle riprese fotogramma per fotogramma con la colorazione e i dettagli. Stiamo guardando il nostro film prendere vita".

Nel cast anche Hopper Penn, Harrison Page, Martin Sensmeier, Cristin McCleary, Elias Gallegos e Luce Rains.



