George Orwell 'sadico, misogino e violento' secondo la biografa: ombre sull'autore di 1984

Lo scrittore George Orwell è stato accusato di essere stato una persona 'sadica, misogina, omofoba e talvolta violenta' da Anna Funder, biografa della moglie Eileen O'Shaugnessy. Secondo Funder, Orwell era uno scrittore brillante ma un uomo complicato, la cui vita personale era in contrasto con la 'moralità' della sua scrittura.

Anna Funder sostiene che l'oscurità che attraversa il libro più famoso dello scrittore - nel 2016 su Steam uscì un titolo ispirato a 1984 - è un riflesso dell'anima di Orwell. Come riporta il Telegraph, la biografa sostiene:"La moralità è un valore orwelliano fondamentale. Ne scrive. Sarà la qualità dei 'proletariati' del 1984 a salvarci. Voleva essere corretto, essere visto come corretto, e con questo intendeva un uomo integro, sia dentro che fuori".



Funder prosegue:"Inoltre, usava quella parola anche per riferirsi agli eterosessuali; era enormemente omofobo ma profondamente attratto dagli uomini, e penso non fosse particolarmente interessato sessualmente alle donne. [...] Un uomo molto complicato. Sadico, misogino, omofobo, a volte violento e anche brillante. Voleva disperatamente essere rispettabile, e volerlo è una cosa onorevole, una cosa nobile. Ma scrivere un libro come 1984, che è violento, misogino, sadico, cupo, paranoico: nasce dai difetti di uno scrittore. Ci vuole qualcuno che sia quelle cose per andare nel profondo di se stessi e tirare fuori quella visione. Un perbene, un perdente, la persona comune che avrebbe voluto essere non avrebbe avuto quelle visioni. Ma penso che sia quasi ingenuo da parte nostra volere che i nostri eroi della scrittura siano onesti, uomini qualunque" ha concluso. A luglio si è parlato della Francia come 1984; scoprite perché sul nostro sito.

Eileen O'Shaughnessy sposò Orwell nel 1936. Studio inglese a Oxford e J.R.R. Tolkien era suo tutor.