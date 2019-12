George Miller su Three Thousand Years of Longing: le riprese stanno per iniziare

La notizia che George Miller stesse lavorando su un nuovo film è arrivata solo un anno fa e da allora abbiamo saputo poco o nulla in merito, se non che vedremo sul set Idris Elba e Tilda Swinton, ad oggi gli unici attori ad essersi uniti al cast. Adesso un nuovo tassello si aggiunge: le riprese inizieranno a marzo 2020

Completare la sua prossima pellicola non sarà un'impresa facile per Miller, che per farlo dovrà volare da un parte all'altra del pianeta: le riprese inizieranno in Australia, dopodiché l'intera troupe si dirigerà prima a Londra e poi ad Istanbul.

Nonostante sia famoso per non raccontare molto dei suoi lavori, nella sua più recente intervista non disdegna di parlare dei ruoli ricoperti da Elba e Swinton:

"Sono stati gli stessi personaggi a guidarmi nella scelta [dei due attori]: li ho conosciuti in due eventi separati, ma nel momento in cui ho iniziato a parlare con loro mi sono reso conto che sarebbero stati perfetti. Sapere che erano disponibili ed interessati alla parte mi ha reso felice, spero di realizzare qualcosa di diverso da quello che hanno fatto fin'ora."

Il regista prosegue: "Non sai mai come sarà un film se non dopo averlo finito. Per me il titolo di questa pellicola è come un indovinello in cui Tilda ed Idris sono la chiave per risolverlo. Ad essere sincero, non so neanche a quale genere possa appartenere: ogni volta che penso possa appartenere ad un determinato genere penso che in fondo potrebbe appartenere anche ad un altro. Vorrei che comunicasse al pubblico proprio il nostro intento di fare qualcosa d'interessante."

Infine Miller fa un paragone con il suo precedente Max Max: Fury Road (il cui sequel potrebbe arrivare prima del previsto). "Posso dire con certezza che non sarà affatto come Fury Road: [Three Thousand Years of Longing] ha una grande potenza visiva, ma è proprio all'opposto di Mad Max. Ci sono molte scene di dialoghi e, anche se l'azione non manca, credo che si possa definire un anti-Mad Max."

Il creatore della saga Mad Max avrebbe quindi le idee molto chiare, anche se ad un primo impatto non sembrerebbe e, stando a quanto dichiarato, Three Thousand Years of Longing si prospetta essere una delle pellicole più interessanti che verranno prodotte il prossimo anno.