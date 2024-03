George Miller ha pregato Anya Taylor Joy per Furiosa: 'Non rasarti quei capelli!'

La campagna promozionale di Furiosa: A Mad Max Saga è ufficialmente iniziata grazie alla nuova foto e all'intervista a George Miller e ad Anya Taylor Joy pubblicata in queste ore in esclusiva da Empire Magazine.

In un estratto, trova risposta uno dei grandi interrogativi che avevano incuriosito i fan dopo la pubblicazione del primo trailer ufficiale di qualche tempo fa: perché la Furiosa di Anya Taylor Joy non ha la testa rasata come la Furiosa di Charlize Theron? A quanto pare la decisione è arrivata direttamente dal regista del film, che dopo aver incontrato di persona la sua nuova protagonista le ha espressamente impedito di radersi.

Parlando con Empire Magazine per raccontare il dietro le quinte di Furiosa: A Mad Max Saga, infatti, Anya Taylor-Joy - che abbiamo visto in queste ore nella prima foto di Alia Atreides in Dune: Parte 2 - ha parlato del processo creativo per dare vita a questa nuova incarnazione di Furiosa, la cui avventura partirà circa 15 anni prima degli eventi di Mad Max: Fury Road, e ha spiegato che la decisione di non rasare i capelli della protagonista è arrivata dall'autore: "Mi sono approcciata a questo film con un grande amore nei confronti di Furiosa e un grande rispetto verso il lavoro svolto da Charlize Theron, che è stata davvero una persona di gran classe e mi ha dato tutto il suo supporto, e io non vedevo l'ora di radermi la testa, dico sul serio. Poi George mi ha visto dal vivo la prima volta e mi ha detto: ‘No, per carità, non possiamo!’”.

Furiosa uscirà il 24 maggio prossimo, distribuito da Warner Bros Pictures.