George Miller innamorato di Anya Taylor Joy: 'In lei c'è qualcosa di mistico'

Oltre ad aver raccontato la genesi del suo nuovo film Furiosa, il regista George Miller dal palco del CinemaCon di Las Vegas ha anche professato tutto il suo amore per Anya Taylor Joy.

L'attrice, che nel nuovo film Furiosa: A Mad Max Saga, ha ereditato il ruolo iconico che fu di Charlize Theron nel capolavoro Mad Max: Fury Road del 2015, ha conquistato il regista australiano, che sul suo conto ha detto:

"C’è qualcosa di mistico in lei, eppure questa sua aura mistica è accompagnata da una sorta di profonda accessibilità. Sul set ho imparato che si tratta di una persona molto, molto disciplinata, nonostante la giovane età. Ha un background da ballerina, proprio come Charlize Theron. Entrambe sono guidate da un'enorme senso di disciplina fisica, che procede di pari passo con quella emotiva che hanno. Per questo motivo mi sono subito reso conto che Anya sarebbe stata una perfetta Furiosa. Ero con il regista Edgar Wright, che l'aveva diretta nel suo film Last night in Soho, e ho detto: 'Cavolo, sarebbe proprio adatta per...' e prima che potessi finire la frase Edgar mi fisse: 'Si, ti prego, fallo!'".

Recentemente Anya Taylor Joy è stata vista in Dune: Parte 2, nel quale tramite un breve cameo interpreta la versione adulta di Alia Atreides, sorella minore del protagonista Paul Atreides. Sia Dune che Mad Max sono titoli Warner Bros, e ci si aspetta che l'attrice possa tornare anche nel recentemente confermato Dune: Parte 3 di Denis Villeneuve: il film sarà un adattamento del romanzo Dune Messia, nel quale Alia, cresciuta, gioca un ruolo fondamentale.

Furiosa: A Mad Max Saga uscirà il 23 maggio in Italia.

