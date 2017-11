George Miller accusa la Warner Bros. sui profitti di Mad Max: Fury Road

, regista della tetralogia cinematografica di, compreso l'ultimo film della serie, Mad Max: Fury Road , ha intrapreso le vie legali contro laa causa di alcuni profitti non pagati dalla major. La cifra richiesta alla Warner si aggira sui 7 milioni di dollari, un premio non concesso alla società di Miller.

La Kennedy Mitchell Miller avrebbe ricevuto quel premio se fosse riuscita a rimanere sotto il costo netto di 157 milioni di dollari. Nonostante il film abbia superato quell'importo, secondo la Kennedy Mitchell Miller tale sforamento è dovuto ai continui ritardi e ai cambiamenti costanti della Warner.

I rappresentanti della società di George Miller hanno così parlato sabato scorso al Sydney Morning Herald:"Dopo tutto il duro lavoro e il successo del film, lo Studio non ha rispettato gli obblighi concordati. Ci piacerebbe molto di più fare film con la Warner Bros. piuttosto che litigare con loro ma dopo aver provato per più di un anno, non siamo riusciti a raggiungere una risoluzione soddisfacente e ora abbiamo dovuto ricorrere alle vie legali per risolvere la cosa. George Miller ha due film scritti di Mad Max che devono solo essere prodotti, tuttavia a seconda del risultato di questa causa potremmo vederli o meno sul grande schermo."