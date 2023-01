George Michael, Theo James protagonista del biopic? L'opinione di Adam Lambert

Theo James potrebbe essere il nome preferito dalla produzione per interpretare George Michael in un biopic dedicato al cantante, uno degli artisti musicali di maggior successo nella storia. Pare che la star di The White Lotus sia il favorito per il ruolo da protagonista. James non ha nascosto l'interesse per il ruolo.

Il frontman dei Queen, Adam Lambert, ha espresso la propria opinione sulla questione commentando la notizia, riportata dal magazine The Advocate, sui social.

Lambert ha scritto sarcasticamente:"Bene, un altro attore etero che interpreta un'icona gay".



La news del biopic su George Michael è stata diffusa dal Daily Mail con un budget stratosferico e l'approvazione della famiglia del cantante. Tuttavia, la notizia è stata successivamente smentita. Tra le ultime collaborazioni del cantante il lavoro alla sceneggiatura di Last Christmas, il film di Paul Feig con Emilia Clarke.



Il Guardian ha riportato una nota della famiglia di George Michael:"A tutti i Lovelies di George, fan e amanti della sua musica, è stata pubblicata una storia in cui si afferma che la famiglia di George Michael ha approvato un cosiddetto biopic sulla sua vita. A nome della famiglia di George e della George Michael Entertainment vogliamo chiarire che non esiste alcuna verità in questa storia. Non sappiamo nulla di questo progetto e non lo sosterremo in alcun modo".



Interpellato sulla possibilità di recitare nel ruolo di George Michael, Theo James aveva dichiarato:"Oh, sì. Mi piacerebbe. Lui è molto greco e io sono molto greco. Metti tutto insieme e ottieni un falafel" facendo riferimento alle origini elleniche di entrambi.

George Michael è scomparso nel 2016, all'età di 53 anni.