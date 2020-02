George McKay e Lily-Rose Depp saranno protagonisti di un curioso film intitolato Wolf

Deadline riporta che George McKay e Lily-Rose Depp saranno i protagonisti di Wolf, un nuovo thriller metaforico scritto e diretto dalla regista emergente Nathalie Biancheri, alla sua seconda regia dopo il debutto con Nocturnal.

Con un budget compreso tra i $2 e i $3 milioni di dollari, il film proverà a riunire un cast di prim'ordine da affiancare ai due protagonisti, annunciati ora che la pre-produzione è appena iniziata con Jessie Fisk della Feline Films tra i produttori. Le riprese sono previste in Irlanda nei prossimi mesi.

Ambientato in una casa in cui i giovani residenti credono di essere degli animali piuttosto che degli esseri umani, il film allegorico sul tema dell'identità racconta la storia un personaggio che è convinto di essere un lupo, e che nonostante il trattamento spesso umiliante che gli viene riservato da un medico, non riesce a sfuggire alla sua verità identità personale.

Dopo Captain Fantastic, Ophelia e il successo di 1917, McKay è di certo una delle star emergenti più importanti del panorama britannico. Dall'altra parte della Manica la parigina Lily-Rose Depp, figlia di Johnny Depp e della cantante e attrice francese Vanessa Paradis, dopo l'esordio sul grande schermo con Tusk di Kevin Smith è stata vista recentemente prima al Festival di Venezia e poi su Netflix con l'acclamato The King di David Michôd.

