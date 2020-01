George MacKay racconta le riprese di 1917: 'Prima di ogni scena provavamo venti volte'

Nel corso di un'intervista concessa a Variety, George MacKay ha raccontato di come si è sviluppata la produzione di 1917 e della gioia per le 10 nomination ricevute ai prossimi Premi Oscar, che si terranno all'inizio di febbraio.

Questo è stato senza dubbio un anno cruciale per George MacKay, che da ruoli quasi sempre marginali ha saputo conquistarsi un posto di rilievo al centro di uno dei film più premiati e lodati dell'ultimo periodo cinematografico. La pellicola di Sam Mendes non solo sta facendo incetta di premi (ultimo il DGA Awards per la regia e il PGA per il film), ma ha anche conquistato ben 10 nomination ai prossimi Oscar.

Dopo l'esordio in Peter Pan (2003), MacKay è poi comparso in pellicole come Captain Fantastic, Private Peaceful e Pride: "Sono cresciuto ammirando John Leguizamo in Romeo + Juliet di Baz Lurhmann, e ho amato chiunque recitasse ne Il gladiatore. Più tardi ho scoperto che un tipo di recitazione che adoro è quello dove "less is more", e l'ho imparato da Al Pacino nella saga de Il padrino: non fa niente, eppure fa tutto".

Parlando di 1917, MacKay racconta quindi della prima volta che ha letto lo script: "E' stato strano capire che si trattava solo di 54 scene. Ma poi era chiaro che prima di girarle avremmo dovuto provarle circa 20 volte. E' stato tutto una prova, prova, prova. La parte più difficile per tutti è stata probabilmente il misurare ogni passo. Dovevi girare ogni scena come se fosse contemporaneamente la prima e l'ultima. Il processo è stato eccezionale, non avevo mai fatto niente di simile prima. Tutti iniziavamo insieme ogni giorno, quindi non c'era nessun tipo di insicurezza. Tutti informavano tutti continuamente. Tendenzialmente il mio personaggio vede quello che la macchina da presa vede. Cerca di andare dritto al suo obiettivo senza farsi distrarre troppo dal ricordo di casa o dai corpi morti che attraversa, perché altrimenti ne sarebbe sopraffatto".

Infine, MacKay svela anche quali saranno il prossimo progetto che lo attende: "The True History of the Kelly Gang. Sono molto orgoglioso di quel film. Justin Kurzel ci si è dedicato con un'integrità assoluta. Penso sia molto visionario. E' un ribaltamento completo della storia del noto fuorilegge basata sul romanzo di Peter Carey. Parla di come ci si appropria della storia per dire quello che si vuole. Un film bellissimo e brutale, diverso da quelli che avete visto".

Su queste pagine potete recuperare la nostra recensione di 1917, attualmente nelle sale italiane e leggere l'intervista a Sam Mendes, dove parla dei racconti del nonno che gli hanno ispirato il film.