George Lucas e Steven Spielberg pessimisti: 'Andare al cinema costerà 150 dollari'

Il cinema sta vivendo una situazione difficile e molte catene cinematografiche stanno chiudendo le sale in seguito alla pandemia. Sulla questione sono intervenuti anche due registi di fama mondiale come Steven Spielberg e George Lucas.

Entrambi sono apparsi in un panel organizzato dalla University of Southern California e hanno offerto la loro visione, purtroppo non molto ottimistica, su ciò che ci aspetta nel prossimo futuro. Spielberg ha esordito dicendo che al momento "ci troviamo in una situazione in cui uno studio preferisce investire 250 milioni di dollari in un solo film puntando al massimo, invece che investire in una serie di progetti interessanti, sentiti e forse anche storici ma che potrebbero perdersi nella mischia nel giro di 24 ore".



Il regista si riferisce alla grande quantità di contenuti richiesti dal pubblico, la cui vita è davvero breve e la cui fruizione si concentra nel giro di qualche giorno: "Ci sarà un'implosione per la quale tre, quattro o mezza dozzina di questi film ad altissimo budget crolleranno, e ciò cambierà il paradigma ancora".

Ma allora cosa diventerà il cinema? A quale modello si ispirerà? La risposta arriva dal collega e amico Lucas, che ipotizza: "Rimarremo con meno sale ma più grandi, con un sacco di begli optional. Andare al cinema ti costerà 50 dollari, forse 100, forse 150, e il buisness del cinema diventerà questo, mentre tutto il resto diventerà come la tv via cavo. Credo che prima o poi i film come Lincoln spariranno dalle sale e saranno trasmessi solo in televisione", ha concluso il regista di Star Wars in riferimento alla pellicola diretta dal collega nel 2012.

"In effetti è quasi successo per davvero. Ci siamo andati vicini, chiedilo ad HBO!", gli ha risposto subito Spielberg. Anche due storiche figure come loro non possono che confermare il trend moderno per cui moltissime produzioni vengono dirottate direttamente in streaming, complice anche la pandemia che stiamo vivendo.

Siete d'accordo con loro? Oppure il cinema tradizionale risorgerà tra qualche tempo? Intanto sono stati rivelati i piani di Lucas per Star Wars Episodio 8, mentre Spielberg ha collaborato a Jurassic World Nuove Avventure