George Lucas riceverà la Palma d'Oro Onoraria al Festival di Cannes 2024! L'annuncio

Da una galassia lontana lontana, il nome di George Lucas ha brillato come pochi nel panorama cinematografico e adesso l'uomo dietro Star Wars riceverà la Palma d'Oro alla carriera alla 77esima edizione del Festival di Cannes.

Il festival ha dichiarato in un comunicazione ufficiale: "Il Festival di Cannes è lieto di rendere omaggio a una delle più grandi figure del cinema contemporaneo, un uomo con una carriera straordinaria, che unisce grande spettacolo e innovazione, mitologia e modernità e cinefilia e tecnologia", un premio che sigilla l'impatto di George Lucas sul mondo del cinema e della cultura popolare.

Lucas che ha debuttato a Cannes come esordiente con L'uomo che fuggì dal futuro e guardando al passato non ha potuto che esprimere gratitudine: "Sono tornato al festival in molte occasioni in vari ruoli come scrittore, regista e produttore. Sono davvero onorato di questo speciale riconoscimento che per me significa moltissimo".

Il riconoscimento verrà consegnato a Lucas durante la cerimonia di chiusura che si terrà il 25 maggio. Con l'annuncio della consegna della Palma d'Oro alla carriera, entriamo nel vivo del Festival di Cannes: al momento non è stata ancora annunciata la lista completi dei film che verranno presentati durante il festival ma solo qualche piccola anticipazione: Furiosa: A Mad Max Saga debutterà a Cannes mentre si insinua la possibilità che il nuovo film di Francis Ford Coppola, Megalopolis, possa saltare il famoso festival francese.

