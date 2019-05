George Lucas paragona i commenti negativi su Jar Jar Binks alle prime reazioni per C-3PO

Prima della recente trilogia di Star Wars e gli accesi dibattiti su Gli Ultimi Jedi, i fan della saga hanno avuto a che fare con la criticatissima trilogia prequel e in particolare con uno dei suoi personaggi più controversi.

Stiamo parlando di Jar Jar Binks, l'alieno interpretato e doppiato da Ahmed Best che all'uscita de La minaccia fantasma aveva attirato su di sé non pochi commenti negativi. George Lucas, che in occasione della Star Wars Celebration aveva indicato scherzosamente (o forse no) il personaggio come il suo preferito della saga, ha paragonato l'odio per Jar Jar alle prime reazioni riservate a C-3PO, l'iconico androide ora tra i favoriti dai fan.

"La cosa che più ha sconvolto del film è stato indubbiamente Jar Jar," ha detto Lucas durante un'intervista con StarWars.com. "Ma si sono arrabbiati perché era rivolto ai bambini. Quando ho fatto Una nuova speranza tutti pensavano lo stesso di C-3PO. Lo odiavano. Pensavano fosse troppo bambinesco e che le sua battute fossero pessime. Dicevano le stesse cose. Solo che l'ondata iniziale di Star Wars ha sopraffatto le critica su 3PO. Ne avevamo parlato con con Empire, scherzando sul fatto che fosse molto fastidioso. E poi nel terzo è successo lo stesso con gli Ewoks. Le persone si erano infuriate. Dicevano che erano orribili e che rovinavano il film, e roba del genere."

Rispetto ai primi film della saga, le trilogie uscite dopo il 2000 hanno avuto a che fare con l'ascesa di internet e dei social network, che di conseguenza hanno dato più risonanza al pubblico rivoltoso: "Mi ero abituato a quelle cose, ma per qualche ragione la critica attraverso internet è diventata sempre più viva. E i media hanno iniziato ad ascoltare i fan. Ovviamente quando un fan o un gruppo, o un blog dice qualcosa di terribile lo si prende sul serio e all'improvviso diventa realtà. E' stato difficile sfuggire a quella roba."

"Il fatto è che La minaccia fantasma è qualcosa di molto diverso, e la storia è un po' più complicata," ha continuato Lucas. "Sapevo che avrebbe significato molto per i bambini. Ho continuato a difenderlo dicendo: questo è per i bambini di 12 anni e i bambini ameranno Jar Jar."