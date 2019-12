George Lucas non era alla premiere di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

La premiere Hollywoodiana di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker si è svolta lo scorso lunedì, 16 dicembre, al Dolby Theater di Los Angeles, e ha registrato un'importante assenza: quella di George Lucas.

È finalmente nelle sale italiane l'attesissimo episodio IX, il capitolo conclusivo della Saga degli Skywalker diretto da J.J. Abrams, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

E mentre da noi il film è uscito ieri, lo scorso lunedì in America, in quel di Los Angeles, ha avuto luogo la premiere mondiale con tutto il cast al completo. All'evento si sono poi aggiunte varie leggende della saga, come Harrison Ford e Mark Hamill, mentre oltre ai compianti Peter Mayhew, Kenny Bake e Carrie Fisher, scomparsi negli ultimi anni, c'è stata un'altra assenza di rilievo: George Lucas.

Il Papà di Star Wars, infatti, è stato ringraziato da J.J. Abrams e dal Presidente di Lucasfilm, Kathleen Kennedy, e durante l'occasione è stato annunciato che non era tra i presenti all'evento. Non sono però state fornite motivazioni al riguardo.

Al momento, non conosciamo le ragioni della sua assenza, e si può solo ipotizzare.

C'è già chi la attribuisce all'insoddisfazione nei confronti della nuova trilogia, ma ricordiamo anche che, ai tempi delle riprese aggiuntive della pellicola, Lucas venne coinvolto come consulente creativo nel progetto.

In una vecchia intervista, che all'epoca fece scalpore per i toni e le parole di Lucas nei confronti di Disney, che aveva da poco acquisito la Lucasfilm, il creatore della galassia lontana lontana si riferì alla vendita come alla fine di una relazione: "Tutto si riduce a una semplice regola della vita: quando rompi con qualcuno, la prima regola è 'niente telefonate'. La seconda, 'non vai a casa loro a vedere come stanno'. Dici semplicemente 'No. Basta. È storia. È ora di andare avanti'. E ogni volta che fai una cosa del genere, è come riaprire una vecchia ferita. Devi lasciartela alle spalle, ed è una cosa davvero, davvero difficile da fare".



Chissà, però, qual è la verità.



E voi invece? Avete già visto L'Ascesa di Skywalker? Vi è piaciuto? Fateci sapere nei commenti. Intanto, qui potete trovare la nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.