George Lucas e Kathleen Kennedy riceveranno il Milestone Award ai PGA 2022

George Lucas, creatore della saga di Guerre Stellari e fondatore della Lucasfilm, e Kathleen Kennedy, fondatrice della Amblin Entertainment e attuale presidente della Lucasfilm, verranno insigniti del Milestone Award all'edizione del 2022 dei Producers Guilde of America Awards in occasione del cinquantesimo anniversario della Lucasfilm.

Nel caso non conosceste questa premiazione, si tratta di un riconoscimento conferito annualmente al migliore staff di produzione di cinema e televisione. In particolare, il Milestone Awards celebra la carriera di chi ha contribuito significativamente all'industria cinematografica. A ricevere questo prestigioso riconoscimento ricordiamo personaggi del calibro di Walt Disney, Clint Eastwood, James Cameron, Steven Spielberg e Alfred Hitchcok. Dunque, a questa lista si aggiungeranno presto i nomi di George Lucas e Kathleen Kennedy per i risultati raggiunti con il lavoro alla Lucasfilm.

Fondata nel 1971 da George Lucas, la casa di produzione è principalmente nota per aver dato vita alle saghe di Guerre Stellari e Indiana Jones. Inoltre, l'azienda si è distinta sin da subito nel campo delle tecnologie legate al cinema. A tal proposito, basta ricordare che la Pixar è nata come divisione interna della Lucasfilm, così come la Industrial Light and Magic, che negli anni si è affermata come una dei leader nel campo degli effetti speciali digitali. Comunque, Lucas è rimasto al timone dell'azienda fino al 2012, anno in cui viene acquisita dalla Disney per circa 4 miliardi di dollari. A proposito, vi invitiamo a leggere perché Lucas ha venduto tutto alla Disney. Con il passaggio alla Disney la presidenza viene affidata a Kathleen Kennedy, amica di Lucas e veterana dell'industria. Infatti, prima della Lucasfilm, aveva già fondato le case di produzione Kennedy/Marshall Productions e Amblin Entertainment.

In questo modo, dopo la conferma di Kathleen Kennedy a capo della Lucasfilm, vengono definitivamente screditate le voci che la vedevano lontano dalla compagnia, in seguito all'emergere dei rapporti difficoltosi con alcuni registi e sceneggiatori.