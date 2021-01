George Lucas, l'esilarante videobombing del regista di Star Wars in un documentario a caso

E già il 2 gennaio 2021 abbiamo un video iconico a tema cinematografico. Protagonista del filmato è infatti George Lucas, il mitico e amatissimo autore della saga fantascientifica di Star Wars, anche se il fattore che rende cult ed esilarante il video è che il regista e sceneggiatore è del tutto inconsapevole del suo "protagonismo".

È accaduto questo. In una delle tante gradi metropoli degli Stati Uniti d'America (pensiamo Los Angeles ma potremmo sbagliarci), una troupe e un giornalista di un non meglio specificato canale televisivo sta girando un documentario che non sappiamo assolutamente a cosa sia dedicato. L'uomo, il narratore, passeggia sul marciapiede ripreso dalla telecamera, mentre spiega una cosa chiamata "pyro processing" (non chiedete!).



Nel mentre delle riprese, all'improvviso, spunta alle spalle dell'uomo proprio George Lucas, che tra l'altro guardo anche in camera, probabilmente incuriosito, pensando magari stessero girando qualche scena di un film indipendente o sconosciuto. Lucas guarda in camera e poi si vede entrare in un edificio, un hotel a giudicare dal carrello porta bagagli all'esterno.



Non sembra assolutamente fatto di proposito e questo rende il filmato davvero divertente, anche grazie all'espressione di George Lucas. Voi cosa ne pensate? Caso fortuito? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti in calce alla notizia.