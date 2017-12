George Lucas ha chiesto il motivo dei tanti set usati in Star Wars: Gli Ultimi Jedi!

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è al cinema e il creatore della, facendo un salto durante le riprese, si è chiesto (e ha chiesto), come mai siano stati costruiti così tanti set per girare

George Lucas potrà anche essere stato molto criticato, nella scorsa decade, per aver "snaturato" (almeno a detta dei puristi), Star Wars, usando troppa computer grafica nella sua trilogia prequel. Però, non dimentichiamocelo, quest'uomo è il motivo per il quale, da ieri, noi possiamo andare in sala e goderci Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Senza il suo genio creativo, nulla di tutto ciò che amiamo, sarebbe stato possibile.

A molti sono mancati gli effetti tattili, quelli da set cioè, che Lucas, Irvin Kershner e Richard Marquand usarono per la trilogia originale. Nella prequel, c'era davvero moltissimo schermo verde. Comunque la si pensi, dopo l'acquisizione della Lucasfilm da parte di Disney, Episodio VII, Il Risveglio della Forza, diretto da J.J. Abrams, ha riportato un po' tutti in quel tipo di ambientazioni tanto care a chi ha amato la trilogia originale. E la stessa cosa ha fatto Rian Johnson in Star Wars: Gli Ultimi Jedi, al cinema da ieri (Italia).

Recentemente il production designer Rick Heinrichs, è stato intervistato sul lavoro svolto per l'ottavo capitolo della saga sugli Skywalker. E gli è stato chiesto se Lucas abbia o meno dato qualche input al nuovo film:

"Siamo entrati a lavorare per Star Wars dicendo che avremmo fatto un sacco di pitture opache e che avremmo usato miniature. Dovevamo farlo così perché è così che Lucas avrebbe voluto. E, naturalmente, George ha visitato il set e ha iniziato a chiedere: "Ma perché state costruendo tutti questi set?" Beh, ma perché è così che piace a te, o no? Insomma, lui è un uomo piuttosto irritabile ma, c'è da dirlo, il suo punto era che per girare scene in spazi enormi, come i pianeti, navicelle volanti e cose del genere, non sei mai abbastanza vicino da potervi vedere dentro gli attori e quindi non ha molto senso costruire set che abbiano quello scopo."

Recentemente Lucas ha definito Gli Ultimi Jedi un film fatto "magnificamente" e quindi ha di fatto dato a Johnson la sua approvazione.

Scritto e diretto da Rian Johnson, il film vede un cast formato da: Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Andy Serkis, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio del Toro.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è al cinema da ieri!