George Lucas aveva chiesto a David Lynch di dirigere Star Wars - Il ritorno dello Jedi

C'è probabilmente un universo parallelo non troppo distante in cui David Lynch ha detto di sì a George Lucas e ha davvero diretto lui Star Wars: Episodio VI - Il ritorno dello Jedi. Perché Lucas gliel'ha chiesto davvero: vi raccontiamo com'è andata.

Ne aveva parlato lo stesso David Lynch del fatto che George Lucas gli aveva chiesto direttamente se volesse dirigere Il ritorno dello Jedi. Dicendo che ha sempre ammirato Lucas perché fa quello che ama: "Anche io faccio quello che amo" aveva detto Lynch "la differenza è che quello che ama George incassa miliardi di dollari. Quindi mi sono detto che dovevo almeno andare a parlarci e capire la proposta."

Una volta incontrati e dopo aver dialogato un po' George Lucas gli ha fatto vedere gli Wookie, la razza a cui appartiene Chewbecca, assieme ad altri animali e creature tipiche di Star Wars. A quel punto a David Lynch è venuta una vera e propria emicrania e non vedeva l'ora di tornare a casa. Ha anche chiamato il suo agente da una cabina telefonica dicendo che non avrebbe mai e poi mai diretto quel film.

L'agente in tutta risposta gli ha candidamente detto che aveva appena perso una considerevole cifra di alcuni milioni di dollari, per fortuna che David Lynch ha raccontato tutto questo ridendo.

