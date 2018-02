George Lucas ha aiutato la realizzazione di una scena di Solo: A Star Wars Story

avrà anche '' il suoalla, facendo un passo indietro per godersi i nuovi film - come ha affermato lui - da, ma sembra che continui comunque a fare daalle varie pellicole.

E' quello che ci svela la presidente della Lucasfilm, Kathleen Kennedy, svelando un piccolo aneddoto dalla realizzazione del prossimo Solo: A Star Wars Story di Ron Howard. Lo stesso Howard aveva spiegato che George Lucas aveva fatto visita al set durante le riprese di una importantissima sequenza con il Millenium Falcon ed era finito a starci per ben cinque ore, finendo per aiutare il regista a girare la scena.

"C'è questo piccolo momento in quella sequenza - ma non posso svelarvi quale, scusate - in cui sul Millenium Falcon, George ci ha detto 'perché Han non fa semplicemente questo?'. E' un momento molto divertente e probabilmente strapperà una risata" ha svelato la Kennedy "Ron era dietro al monitor e non sul Falcon e ha esclamato 'oh, ma è un'idea fantastica!', è venuto da noi e ci ha detto 'George vuole che lo facciamo in questo modo'. E' stato veramente fico. Penso George si sentisse a proprio agio, soprattutto avendo Ron dietro la macchina da presa a dirigere il film".

La pellicola esce a fine maggio.