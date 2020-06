George Floyd, JJ Abrams dona 10 milioni alle organizzazioni anti-razzismo

La Bad Robot Productions e la Katie McGrath & JJ Abrams Family Foundation hanno annunciato nella notte un'importante donazione di beneficenza ad una serie di organizzazioni "impegnate nella lotta al razzismo".

In una dichiarazione pubblicata sulla pagina di Instagram di Bad Robot, è stato comunicato un impegno economico di ben $10 milioni in cinque anni a varie organizzazioni, che inizierà con una donazione da $200mila dollari a ciascuno dei seguenti gruppi: Black Lives Matter LA, Black Futures Lab, Community Coalition, Equal Justice Initiative e Know Your Rights Camp.

"Quando è troppo è troppo", si legge nella dichiarazione, che come al solito potete trovare in calce all'articolo. “Troppa brutalità della polizia. Troppo abuso di potere. Troppe conversazioni gentili. Troppi privilegi bianchi. I secoli di abbandono e abuso nei confronti dei nostri fratelli e sorelle neri possono essere affrontati solo con investimenti. La filantropia corporativa e privata non potrà mai ottenere l'impatto necessario per affrontare queste disuguaglianze sistemiche, ma le aziende e gli individui possono continuare a farlo fino a quando i nostri leader politici non scenderanno in campo."

Questa ondata di impegno sociale arriva in un momento storico decisivo per gli Stati Uniti, sconvolti da una settimana di massicce proteste e rivolte dopo la morte di George Floyd, morto a Minneapolis il 25 maggio dopo che l'agente di polizia Derek Chauvin ha premuto un ginocchio sul suo collo per quasi nove minuti ad arresto effettuato. Nelle scorse ore, dopo le polemiche scaturite dalla prima autopsia ufficiale, i risultati di una seconda autopsia indipendente voluta dalla famiglia del defunto hanno confermato che la vittima è morta per asfissia, verità sotto gli occhi di tutti che contraddice le dichiarazioni della contea di Hennepin.

