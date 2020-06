George Floyd, Idris Elba sarà voce narrante nel documentario Sky

Cinema e televisione non stanno a guardare mentre la rabbia generata dalla barbara uccisione di George Floyd mette a ferro e fuoco l'America: è facile prevedere che nei prossimi tempi ci sarà un proliferare di produzioni al riguardo, esercito a cui farà da apripista l'imminente documentario di Sky.

Si chiamerà 8 Minuti e 46 Secondi: L'Assassinio di George Floyd il documentario annunciato da Sky in queste ultime ore, e conterà un cast di assoluta eccezione: a fare da voce narrante alla triste cronaca dei fatti sarà Idris Elba, mentre sono previsti anche interventi di Ilyasah Shabazz (attivista nonché figlia di Malcom X), Jesse Jackson (politico e religioso americano), Bonnie Greer (scrittrice) e Zellie Imani (attivista del movimento #BlackLivesMatter).

"Da parte del gruppo Sky, in sinergia con la capogruppo Comcast e con NBCU negli Stati Uniti, c’è un impegno concreto a supportare la lotta contro il razzismo e ad aumentare l’inclusione e sostenere il valore della diversity. Sky investirà 10 milioni di sterline ogni anno per i prossimi tre anni in ognuno dei mercati in cui è presente per aumentare la rappresentanza delle minoranze etniche a tutti i livelli, per fare la differenza nelle comunità impattate dal razzismo e utilizzare il potere della voce di Sky e della sua piattaforma affinché le ingiustizie non vengano ignorate" si legge nel comunicato rilasciato da Sky.

