George Floyd, Evan Peters nei guai contro i protestanti: ecco cosa ha combinato

In seguito all'omicidio di George Floyd a Minneapolis, sono fioccate le proteste per le strade degli Stati Uniti al grido di Black Lives Matter, con molte star del cinema che hanno espresso la loro solidarietà verso un evidente problema di razzismo nel paese. Tuttavia, Evan Peters è stato costretto a scusarsi per una mossa poco elegante.

Lo sbaglio dell'attore, ex-Quicksilver dell'universo X-Men della 20th Century Fox, è stato quello di ritweettare un post anti-protesta verso appunto i moti di rivolta negli Stati Uniti. Nel post, in seguito cancellato, si leggeva: "Non posso guardare questi saccheggiatori che vengono affrontati tutto il giorno". Dopo aver cancellato il ritweet, Peters ha poi pubblicato l'immagine di colore nero a tutto campo per ricordare il Black Out Tuesday che si è sollevato ieri in tutti i social media a incoraggiamento della protesta.

L'attore ha poi condiviso le sue scuse su Twitter: "Non condivido il messaggio di quel tipo che guardava le news in video, e ho cancellato il messaggio. Inconsapevolmente l'ho ritweettato, e sono profondamente dispiaciuto che sia finito sulla mia bacheca. Mi scuso sinceramente se qualcuno si è offeso per questo. Supporto Black Lives Matter con tutto il mio cuore".

Tornando a notizie che riguardano il mondo del lavoro a Hollywood, a quanto pare Evan Peters è entrato nel cast di WandaVision, ma al momento il suo ruolo all'interno della nuova serie Marvel che sarà distribuita su Disney+ è sconosciuto.

In caso di conferma, si tratterebbe del secondo ruolo in un titolo Marvel nel giro di pochi anni per Peters, che ha vestito i panni di Pietro Maximoff/Quicksilver nella saga degli X-Men conclusa l'anno scorso con l'uscita di Dark Phoenix. Una versione del personaggio, lo ricordiamo, è stata interpretata da Aaron Taylor Johnson in Avengers: Age of Ultron, dove Pietro è stato introdotto proprio come fratello di Wanda.