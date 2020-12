George Clooney su Warner Bros. e i film su HBO Max: 'È un po' folle, ma andrà tutto bene'

Dopo l'annuncio a sorpresa di Warner Bros. dove comunicava che i grandi film del 2021 sarebbero usciti tutti su HBO Max oltre che al cinema, sono state tante e diverse le reazioni e le opinioni sulla decisione della compagnia da parte delle star di Hollywood. Ecco quella di George Clooney.

Intervistato dal New York Times in occasione dell'uscita del suo ultimo film, Midnight Sky, proprio su un servizio di streaming (Netflix), Clooney, che ha lavorato a lungo con Warner Bros., ha detto la sua in merito alla scelta di trasmettere molti dei titoli di punta del calendario cinematografico degli Studios in contemporanea su HBO Max.

"Mi sembra come se la decisione fosse più che altro della AT&T [l'azienda di telecomunicazioni a capo di WarnerMedia), che non è una compagnia cinematografica" ha confessato l'attore di Batman & Robin "Voglio dire, ho lavorato con Warner Bros. per 20 anni, sotto contratto con loro. È uno studio molto amichevole con le proprie star, e c'è un bell'ambiente. E in questo caso mi pare più una mossa per dare una spinta maggiore a HBO Max. Perché non è che recupererai granché per film come Dune che dovrebbero fare il miliardi al botteghino".

E in effetti, a proposito di Dune potrebbero esserci molto presto dei nuovi sviluppi... Ma comunque, nonostante abbia l'operazione come "un po' folle", George è convinto che alla fine tutto andrà per il meglio: "Ho sempre pensato che le finestre si sarebbero fatte sempre più ristrette, andando avanti, ma questo è un po' folle... Però sono certo che andrà tutto bene. Lo credo davvero".

Al momento, in America e nei paesi dove è attivo il servizio, su HBO Max è possibile vedere Wonder Woman 194, prima grande release cinematografica per la piattaforma streaming.