George Clooney: vacanze in Puglia per la star di Hollywood, ma Amal non c'è

L'Italia si conferma anche quest'anno, nonostante l'emergenza coronavirus, tra le mete preferite per le vacanze delle grandi star: anche quest'estate da Hollywood è in arrivo un discreto plotone di celebrità intenzionate a trascorrere l'estate nel nostro Paese.

Tra i primi a sbarcare ci sarà George Clooney, un habitué della penisola: secondo le indiscrezioni di queste ore l'ex-protagonista di E.R. avrebbe scelto di trascorrere le ferie in Valle d'Itria, in cui il suo arrivo sarebbe atteso nei prossimi giorni.

Con Clooney non ci sarà invece la moglie Amal Alamuddin, da cui l'attore sta attualmente divorziando: non è chiaro, invece, se anche i due figli Alexander ed Ella arriveranno in Italia con la star. Clooney non sarà, in ogni caso, l'unica celebrità straniera a trascorrere l'estate da quelle parti: la Puglia è infatti meta anche delle vacanze di Matt Dillon, già avvistato nelle vicinanze di Lecce in questi giorni.

Anche tra i personaggi noti italiani la Puglia sembra essere meta piuttosto gettonata: a Fasano trascorreranno le loro vacanze il presidente della Camera Roberto Fico e il rapper Sfera Ebbasta, mentre Rocco Hunt sarà ospite di un lido di Gallipoli. Tornando alle questioni d'oltreoceano, invece, recentemente George Clooney ha espresso il suo parere sulle proteste derivate dall'omicidio di George Floyd.