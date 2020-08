George Clooney in trend su Twitter: i fan vogliono il suo Batman in The Flash

Tra il ritorno di Michael Keaton in The Flash, il rinnovo di Ben Affleck e il debutto di Robert Pattinson per The Batman, non ci staremo scordando di qualcuno? Niente paura, ci pensa Twitter a riportare in auge il mitico George Clooney e il suo bistrattato Batman.

L'attore, che aveva interpretato il ruolo nel 1997 nel film di Joel Schumacher Batman & Robin, è fonte di grande dibattito sul social. Difficile saperne il motivo: è probabile che la sua donazione di 7 milioni per la campagna presidenziale di Joe Biden abbia aiutato, ma è anche plausibile che il DC FanDome abbia riportato prepotentemente l'attenzione sul personaggio di Batman e su tutti gli attori che si sono cimentati nel ruolo.

In diversi panel abbiamo potuto fare un ripasso della sua storia, per poi goderci le interpretazioni degli attuali attori detentori del mantello nero nei trailer. Dato che Flash aprirà le porte al multiverso, rendendo canonici i Batman di altre realtà cinematografiche, in molti sperano quindi di rivedere in azione anche il buon vecchio George.

Lo stesso attore ha più volte ammesso di aver sbagliato completamente ad accettare il ruolo per un film che si dimostrò un flop, ma chissà, potrebbe essere l'occasione giusta per redimersi e far capire al pubblico che esistono elementi positivi anche in produzioni non proprio brillanti come Batman & Robin.

Se non altro, potrebbe interpretare una versione molto autoironica di Batman. Cosa ne pensate? Vorreste rivederlo nei panni di Batman? Intanto Clooney è in trattative per dirigere The Tender Bar, prodotto da Amazon Studios.