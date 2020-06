George Clooney sull'omicidio di George Floyd:'Il razzismo è la pandemia americana'

George Clooney è da diversi anni una delle star hollywoodiane maggiormente impegnate nel sociale e non ha mai fatto mancare il proprio pensiero anche in situazioni che riguardano gli Stati Uniti d'America e la loro attualità. In un saggio scritto per il Daily Beast, Clooney ha approfondito le tensioni social in seguito alla morte di George Floyd.

Nell'articolo, George Clooney chiede un cambiamento sistematico delle forze dell'ordine, della giustizia penale e della leadership politica negli Stati Uniti. Secondo la star è necessaria un'azione urgente per combattere la 'pandemia' di razzismo che infuria nel Paese.

"Non vi è dubbio che George Floyd sia stato assassinato. Abbiamo osservato il suo ultimo respiro nelle mani di quattro agenti di polizia".



L'attenzione si è poi rivolta alle proteste:"Non sappiamo quando queste proteste cesseranno. Speriamo e preghiamo che nessun altro venga ucciso. Ma sappiamo anche che molto poco cambierà. La rabbia e la frustrazione che vediamo risuonare di nuovo nelle nostre strade sono solo un promemoria di quanto poco siamo cresciuti come Paese dal nostro peccato originale della schiavitù. Questa è la nostra pandemia. Ci colpisce tutti e in 400 anni dobbiamo ancora trovare un vaccino".

Infine la conclusione rivolta al cambio di leadership alla Casa Bianca:"Abbiamo bisogno di politici e politici che riflettano l'equità di base per tutti i loro cittadini allo stesso modo. Non leader che alimentano l'odio e la violenza come se l'idea di sparare ai saccheggiatori non potesse che essere un fischio canino razziale. E c'è solo un modo per questo Paese di portare un cambiamento duraturo: votare".

