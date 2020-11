George Clooney, la star confessa:'Per tagliarmi i capelli impiego solo 2 minuti!'

Nei giorni scorsi George Clooney ha fatto molto parlare di sé per la lodevole iniziativa di regalare la somma di 1 milione di dollari a ciascuno degli amici più fidati che nel corso della sua carriera l'hanno aiutato e supportato in vari modi. In queste ore la star hollywoodiana ha raccontato un aneddoto che riguarda il taglio dei suoi capelli.

Clooney ha partecipato a Sunday Morning su CBS, e intervistato da Tracy Morgan ha spiegato che si taglia i capelli da solo da circa 25 anni e di averlo fatto con l'aiuto di Flowbee, un accessorio molto usato negli anni '80, progettato proprio per i tagli di capelli fai-da-te.



"I miei capelli sono davvero come la paglia e quindi sono facili da tagliare. Non puoi davvero fare troppi errori. Così anni fa... ho comprato un Flowbee" ha esclamato l'attore.

A quel punto la conduttrice, stupita, ha replicato:"Smettila! Non lo usi!". Clooney ha annuito sorridendo:"I miei tagli di capelli richiedono letteralmente due minuti" spiegando di aver utilizzato il Flowbee anche per il taglio di capelli che stava sfoggiando durante l'intervista.

Tuttavia diversi utenti hanno pensato che Clooney stesse scherzando:"[Clooney] è un grande burlone. Penso che la stia prendendo in giro. Un regalo di Natale anticipato per i creatori di Flowbee".

Scherzo o meno la dichiarazione di Clooney ha generato diversi commenti di follower che hanno ricordato la loro esperienza con l'iconico aggeggio per il taglio di capelli.



