George Clooney spiega: 'Ecco perché non ho fatto film per 4 anni'

George Clooney ha quel tipo di carriera che tutti sognano: il curriculum della star della trilogia di Ocean è costellato di successi di ogni genere collezionati nell'arco di più di 30 anni di attività, alcuni dei quali trascorsi però lontano dalle luci del palcoscenico.

Prima di tornare con il suo The Midnight Sky, ad esempio, Clooney è stato fermo per ben 4 anni: una scelta che in molti hanno faticato a capire, ma che è figlia di una logica e di una pianificazione che l'attore stesso ha voluto spiegare nel corso di un'intervista.

"Nel corso degli ultimi 20 anni ho voluto concentrarmi anche su altri aspetti di quest'industria, perché non volevo arrivare a 60 anni (che compirò quest'anno) a preoccuparmi di cosa possa pensare di me un regista o un direttore del casting. Volevo avere più controllo sulla mia carriera. Mi piace ciò che facciamo per guadagnarci da vivere. Non ho mai voluto allontanarmi da questo mondo, semplicemente per un po' mi sono allontanato da quel lato della cinepresa" ha spiegato Clooney.

Il nostro, d'altronde, negli ultimi anni ha avuto un bel daffare ad occuparsi della sua famiglia: recentemente, ad esempio, George Clooney ha spiegato come i suoi figli utilizzino l'italiano contro di lui e sua moglie Amal.