George Clooney sincero: 'Per lavorare con un regista devo sapere che non sia uno str**zo'

George Clooney ha le idee piuttosto chiare sulle caratteristiche che un regista dovrebbe possedere per poter lavorare con lui: la star di Ocean's Eleven ha ammesso candidamente di aver stilato una lista di direttori con cui non accetterà mai più di lavorare e, in generale, di non sopportare chi non dimostri di amare il proprio lavoro.

"Ci sono stati film per cui ho pensato: 'Oh, interessante, ha una regia intelligente', ma poi impari a conoscere un po' i registi. Devo sapere che amino ciò che fanno e che non siano str**zi" ha spiegato Clooney senza troppi giri di parole (in molti hanno pensato al nome di David O. Russell, con cui pare che il rapporto non fosse esattamente idilliaco).

"Per guadagnarci da vivere facciamo un mestiere che la gente sogna, dovremmo celebrare questa cosa. Ricordo che da ragazzo sentivo gli attori pontificare su quanto fosse dura la loro vita mentre io tagliavo tabacco per guadagnarmi il pane! Pensavo tipo: 'Voglio che tu mi dica quanto sia grandioso fare questo mestiere'. Voglio lavorare con gente che ami ciò che fa" ha poi proseguito l'attore.

Una posizione, insomma, con cui è difficile non trovarsi d'accordo! A proposito del Clooney regista, intanto, ecco la nostra recensione del suo The Midnight Sky.