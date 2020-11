George Clooney shock: 'Sono felice adesso, ma ho pensato tante volte al suicidio'

Nel corso di una recente intervista pubblicata in esclusiva su Oggi, la superstar di Hollywood George Clooney ha parlato dei suoi problemi di depressione post-operatoria e di come in passato abbia più volte pensato al suicidio.

Parole destinate a scioccare i fan, che di Clooney si possono godere ovviamente soltanto l'affascinante lato pubblico. Come per qualunque persona normale, però, la realtà dietro le luci della ribalta non è sempre rosa e fiori: l'attore ha saputo che il cronista che lo stava intervistando ha la moglie allettata a causa di un'operazione alle spina dorsale, e dopo aver chiesto a sua moglie Amal Alamuddin nomi e numeri dei suoi medici, si è confessato col giornalista.

"Anche io sono rimasto a letto quattro mesi dopo un'operazione. Mi è successa la stessa cosa quindici anni fa, sul set di Syriana. Devo dire che la rottura della dura madre mi ha fatto conoscere i dolori più insopportabili. Sono stato costretto a rimanere a letto quattro mesi e ti confesso che contemplai più volte il suicidio … Ci vorrà tempo, quindi non perdere mai la speranza".

Clooney, che tornerà su Netflix con il suo nuovo film da attore e regista, The Midnight Sky, ha parlato anche del suo amore per l'Italia: "Non ci sono parole per descrivere quanto ci manca l’Italia. Amal e io ne parliamo tutti i giorni. I due mesi estivi che trascorriamo sul Lago di Como sono pensati per la nostra famiglia, per stare insieme e per rivedere gli amici che ci raggiungono sempre molto volentieri per un bicchiere di vino, un po’ di pasta, una gita sul lago. Questo 2020 è un anno dannato, da dimenticare, ma ora l'importante è rimboccarsi le maniche e cercare di sconfiggere questo virus".

Per altri approfondimenti ecco il trailer di The Midnight Sky.