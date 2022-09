George Clooney sfida ufficialmente Ben Affleck: 'Il mio Batman è migliore del tuo'

Il Batman di George Clooney è migliore del Batman di Ben Affleck, o almeno è ciò di cui è assolutamente convinto la star di Ocean's Eleven, che ha ufficialmente sfidato l'amico e collega in una recente intervista promozionale.

Nella nuova clip condivisa su Twitter da The Hollywood Reporter, disponibile in calce all'articolo, Clooney nel corso di un discorso dichiara apertamente: "Se mi guardi l'unica cosa che pensi è: 'Oh, è George! È il miglior Batman!'" Cavalcando le risate generali, l'attore ha aggiunto: "Non penserete mica a Ben Affleck? Ma per favore!".

Clooney è noto per aver indossato il cappuccio dell'Uomo Pipistrello per il tanto vituperato Batman & Robin del 1997, che oggi ha un punteggio di critica e di pubblico rispettivamente del 12% e del 16% su Rotten Tomatoes. Ben Affleck, invece, è spesso citato tra i migliori Batman di sempre dai fan dei fumetti DC, in special modo per l'inedita fisicità che ha saputo portare sul grande schermo nei film diretti da Zack Snyder, come Batman v Superman e Justice League. L'attore, tra l'altro, prossimamente sarà rivisto nei panni di Batman negli attesissimi nuovi film DC The Flash e Aquaman & The Lost Kingdom.

Oltre il supereroe DC, Ben Affleck e George Clooney sono amici da una vita: insieme le due star condividono l'Oscar per il miglior film di Argo, co-prodotto e diretto da Affleck, e hanno lavorato nuovamente in The Tender Bar, con Affleck co-protagonista diretto da Clooney.